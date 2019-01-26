كأس آسيا 2019.. مصرع شقيقة مهاجم منتخب أستراليا (صورة)

قالت وسائل إعلام أسترالية، السبت، إن شقيقة أوير مابيل مهاجم منتخب أستراليا، تُوفيت في حادث سير.

وكانت بور مابيل، البالغة من العمر 19 عامًا، تستقل سيارة تعرضت لحادث في أديليد في وقت مبكر من اليوم السبت.

وودعت أستراليا، حاملة اللقب، بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات من ربع النهائي، أمس الجمعة، بعد هزيمتها 1- 0 أمام منتخب البلد المستضيف، وشارك مابيل كبديل في المباراة.

ووجّه الاتحاد الأسترالي تعازيه إلى اللاعب.

وقال في بيان:”الاتحاد الأسترالي يقدم تعازيه إلى أوير، وعائلة مابيل، وأصدقاء بور، في هذا الوقت الصعب”.

وأضاف:”الاتحاد الأسترالي يساند أوير، وأعضاء المنتخب في الإمارات”.

ومنح المدرب جراهام أرنولد، المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، مشاركته الأولى مع المنتخب في العام الماضي.