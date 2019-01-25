عائلة الأرجنتيني إيميليانو سالا تقرر استمرار عمليات البحث عن طائرته على نفقتها

ذكرت صحيفة “أولييه” الأرجنتينية أن عائلة اللاعب إميليانو سالا، الذي اختفت طائرته أثناء عودته من نانت إلى كارديف، قررت استئناف عمليات البحث على نفقتها الخاصة، بعدما أوقفت السلطات الفرنسية والبريطانية العمليات، أمس الخميس.

وقالت الصحيفة استنادًا لصديق للاعب: إن وكيل أعماله ميسا نداي وعائلته قررا استئجار بواخر وغواصين للبحث عن اللاعب في بحر المانش، بإمكانياتهم المادية الخاصة.

وكان عدة لاعبين قد طالبوا السلطات في بريطانيا وفرنسا بعدم إيقاف عمليات البحث، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدين على ضرورة الإبقاء على الأمل الضئيل وقدموا المساندة لعائلته.

واختفت طائرة اللاعب الصغيرة والتي كانت تقله من نانت بعد توديع زملائه، يوم الثلاثاء، ولم يعثر على أي أثر لها رغم العمليات الكبيرة التي قامت بها السلطات في بريطانيا وفرنسا.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية، فاللاعب إيميليانو سالا أصبح رسميًا لاعبًا لكارديف سيتي قبل ساعات من اختفاء طائرته، بعد تسجيل عملية انتقاله رسميًا في الكشوفات الإلكترونية الخاصة بالانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.