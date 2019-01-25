موعد مباراة اليابان وإيران في قبل نهائي كأس آسيا 2019

لم يتمكن منتخب اليابان من إشعال أجواء الحماس في طريقه لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 ويبدو أن المدرب هاجيمي مورياسو لن يتخلى عن الأداء المتحفظ عندما يواجه إيران بحثًا عن مكان في نهائي البطولة القارية.

وفاز الفريق بفارق هدف واحد في ثلاث مباريات بدور المجموعات تلاها الفوز بنتيجة 1-صفر على السعودية في دور الـ16 ثم انتصاره على فيتنام بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد وبنفس النتيجة السابقة في دور الثمانية، أمس الخميس.

وزاد مورياسو من الأمال في تبني المنتخب الياباني لأسلوب أكثر هجومية عندما تولى المسؤولية عقب انتهاء مشاركة الفريق في نهائيات كأس العالم 2018 حيث سجل الفريق 15 هدفًا في الفوز خلال أربع من بين خمس مباريات مع التعادل في المباراة الخامسة في بطولة كأس كيرين.

لكن هذا التفاؤل تبدد في الإمارات، حيث فرضت سياسة السلامة والأمان أولًا نفسها على خطط لعب مورياسو في ظل سعي اليابان لنيل لقب البطولة القارية للمرة الخامسة وهو ما يشكل رقمًا قياسيًا.

وقال المدرب عقب الانتصار أمس في دبي: “كان من الجيد عدم تلقي شباكنا لأي أهداف أمام فيتنام.

“كان لزامًا علينا أن ندافع كما كان الحال أمام السعودية وسيطرنا على مجريات اللقاء في بعض الأحيان لكننا لم نتمكن من اختراق خطوطهم.

“سنستغل هذه الخبرات لإعداد الفريق للدور قبل النهائي”.

وسجلت إيران 12 هدفًا ولم تتلق شباكها أي هدف في طريقها للدور قبل النهائي وستمثل بكل تأكيد أقوى منافس واجهته اليابان خلال نسخة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات.

وسعى مورياسو على مدار البطولة لتأكيد قلة خبرة تشكيلته الشابة ويعتقد أن تشكيلته تتحسن تدريجيًا مع خوضها للمزيد من المباريات.

وقال: “نظرًا لأننا نمتلك مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرات الدولية القليلة، كان من المهم أن يخوضوا مباريات صعبة في محفل كبير مثل كأس آسيا”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قنوات “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”.