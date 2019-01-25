ليوناردو جارديم يقترب من العودة لموناكو

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن إدارة موناكو الفرنسي اتفقت مع مدربها السابق البرتغالي ليوناردو جارديم للعودة لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي تيري هنري الذي أوقفت الإدارة مهامه في انتظار الحسم في مصيره.

وبحسب الصحيفة فإدارة موناكو فضلت عودة المدرب السابق الذي أقيل من منصبه قبل 3 أشهر ونصف، لكونه يعرف الفريق جيدًا وحقق في السابق نتائج جيدة وسيتم الإعلان عن عودته رسميًا يوم الجمعة.

واجتمع جارديم ووكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز مع نائب رئيس موناكو ونائب المدير العام للفريق ليلة الجمعة للاتفاق على عودته.

وفي المقابل ستتم إقالة ميكائيل إيمينالو المدير الرياضي للفريق؛ لعدم اقتناع إدارة موناكو بطريقة تسييره للصفقات في الصيف الماضي، والتي أدت لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

ومن غير المستبعد أن يقود جارديم الفريق في لقاء ديجون، وهو لقاء مصيري حيث يجمع موناكو بأحد الفرق التي تنافسه على البقاء، رغم كون إدارة الفريق عينت فرانك باسي مدربًا مؤقتًا يقود الفريق خلال اللقاء.