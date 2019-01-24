الكشف عن موعد انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، اليوم الخميس، في اجتماع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إقامة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في مارس/آذار لعام 2020.

وقال “كونميبول” إنه قبل أن يحدد موعد بدء التصفيات، وضع في اعتباره أن مونديال 2022 ستبدأ فعالياته بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من عام 2022، وليس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز كما هو معتاد.

وأوضح الكونميبول، في بيان له، أنه بهذا الشكل سيكون هناك وقت كافٍ لاختتام التصفيات قبل عام من بدء مونديال 2022.

وقرر الاتحاد أيضًا أنه في التصفيات المقبلة سيتم الحفاظ على نظام مواجهة جميع الفرق لبعضها البعض، كما حدث في نهائيات كأس العالم السابقة، بما في ذلك في مونديال روسيا 2018.

وأضاف الكونميبول في بيانه: “لقد قرر الاتحاد إجراء قرعة جديدة خاصة بمواجهات جميع الفرق لبعضها، وسيتم هذا الأمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

ووفقًا لجدول تصفيات عام 2020، ستقام جولتان في مارس/آذار، واثنتان أخريان في سبتمبر/أيلول، واثنتان في أكتوبر/تشرين الأول، ومثلهما في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي عام 2021 ستقام 10 جولات أخرى بواقع جولتين في كل من مارس/آذار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد أليخاندرو دومينغيز، رئيس الكونميبول، في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، أن الاتحاد في انتظار معرفة القرار النهائي من الفيفا حول ما إذا كان ستتأهل 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية أم 7.