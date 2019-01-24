باريس سان جيرمان يوافق على صفقة ضم الأرجنتيني لياندرو باريديس

ذكرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وافق على صفقة لضم لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 47 مليون يورو (53.43 مليون دولار).

وقالت الصحيفة، إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ومركزه الأساسي في خط الوسط المدافع سيوقع عقدًا لمدة أربعة أعوام ونصف العام مع حامل لقب الدوري الفرنسي بعد إتمام الكشف الطبي.

باتصال من الخليفي باريديس يغادر فندق ناديه في قطر الان pic.twitter.com/5HaS5BnFrp — Ahmed ‏???????? (@AhmdPSG) January 23, 2019

وانضم باريديس، الذي كان تشيلسي الإنجليزي يسعى لضمه أيضًا، لصفوف زينيت في يوليو تموز 2017 من روما الإيطالي، وشارك باريديس مع منتخب الأرجنتين في تسع مباريات.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري متقدمًا بفارق 13 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني والذي سيستضيف رين في الدوري يوم الأحد المقبل.