ضربة قوية لباريس سان جيرمان

أكد باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة نجمه البرازيلي نيمار في مشط القدم وفي المكان ذاته الذي تعرّض للإصابة في الموسم الماضي وغيَّبته لنهاية الموسم.

وأجرى النجم البرازيلي فحوصات طبية مباشرة بعد مغادرته الملعب في الدقيقة الـ62 باكيًا بعد عدم قدرته على إكمال لقاء فريقه أمام ستراسبورغ في منافسات كأس فرنسا.

وأكد باريس سان جيرمان أنه سيتابع تطورات الحالة الصحية لنجمه الأول، فاتحًا الباب أمام كل الاحتمالات بما في ذلك إجراء نيمار لعملية جراحية.

وأصيب نيمار الموسم الماضي بكسر في مشط القدم أمام أولمبيك مارسيليا وقبل لقاء العودة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وساهم غيابه في خروج الفريق أمام الفريق الإسباني.

وغاب نيمار عن ما تبقى من الموسم الماضي، وشارك مباشرة برفقة منتخب البرازيل في كأس العالم بروسيا وحاول تجنب الاحتكاك مع المنافسين.

وعبَّر الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن قلقه من إصابة نجمه الأول وقال بعد اللقاء :”أنا في وضع سيّئ بعد الذي حدث، لكن عليَّ أن أنتظر الأخبار، حسب ما قال لي الأطباء فالأمر مقلق لكون اللاعب أصيب في رجله اليمنى وفي المكان ذاته الذي أصيب فيه الموسم الماضي.”

وفي حال إجراء النجم البرازيلي لعملية جراحية فقد ينتهي موسمه الحالي مبكرًا؛ ما يشكّل ضربة قوية لطموحات الفريق الفرنسي قبل 3 أسابيع من مواجهة مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.