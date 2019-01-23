رسميًا.. الإيطالي ماريو بالوتيلي ينتقل لأولمبيك مارسيليا

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، لمدة 6 أشهر قادمًا من نيس.

وعاش بالوتيلي نصف موسم سيئًا في نيس؛ بسبب خلافه مع المدرب الجديد الفرنسي باتريك فييرا، ولم يسجل أي هدف في نصف موسم.

ويعتبر أولمبيك مارسيليا الفريق السادس للمهاجم المشاغب، بعد فرق ميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس، ويحتاج لاستعادة مستواه في فريقه الجديد.

ومن المحتمل أن يبدأ المهاجم البالغ من العمر 28 سنة مشواره مع فريقه الجديد بدايةً من الجمعة القادم، خلال مواجهة ليل في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

ويحتل مرسيليا المركز السابع متساويًا في النقاط مع نيس صاحب المركز الثامن برصيد 31 نقطة، لكن الأخير خاض مباراة أكثر.