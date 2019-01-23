رغم الفوز على البحرين.. سون هيونغ-مين يقر بحاجة كوريا الجنوبية للتحسن في كأس آسيا

لعب سون هيونغ-مين دورًا محوريًا في استمرار كوريا الجنوبية بمنافسات كأس آسيا 2019، لكنه نبّه رفاقه إلى ضرورة التحسن إذا أرادوا استرداد اللقب بعد غياب 59 عامًا.

وخاض مهاجم توتنهام هوتسبير مباراته الثانية في البطولة المقامة في الإمارات، وساعد كوريا الجنوبية في الفوز 2/1 على البحرين بعد وقت إضافي، لتضرب موعدًا مع قطر في دور الـ8. وقال للصحفيين: “أعتقد أننا أفضل من ذلك، حققنا النتيجة المطلوبة، لكن الأداء لم يكن رائعًا فأحيانًا تكتفي بالنتيجة، نتطلع للعب في دور الـ8 وسنخوض مباراة أخرى صعبة”.

وأضاف “أحيانًا يكون من الصعب اللعب ضد 10 مدافعين ولا تجد مساحة، لكن يجب أن نتعلم من ذلك وأن نتحسن”.

وانضم سون، اللاعب الأشهر دوليًا في القارة، إلى منتخب بلاده في الإمارات في آخر مباراة بدور المجموعات ضد الصين ضمن اتفاق مع ناديه الإنجليزي، وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إن خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تساعده في الاستعداد جيدًا لخوض مباراة أخرى يوم الجمعة أمام فريق قطر الشاب.

وتابع “الأمر يتعلق بالعقلية كما أعتقد، نعم أشعر بالإرهاق بعد المباراة بالطبع لكنني سأسعى للتعافي في أسرع وقت من أجل اللعب مجددًا بعد 3 أيام”.

“يحدث نفس الأمر عندما ألعب مع توتنهام”.