كونور ماكغريغور يقبل تحدي دونالد سيرون أسطورة UFC

يعتبر المصارع الأمريكي المخضرم دونالد سيرون من أساطير المصارعة ومنافسات UFC، لكنه خلال نزاله الأخير أمام أليكس هيرنانديز وبعد فوزه رفع التحدي عاليًا، وقال في الحلبة: “العجوز ما زال هنا، أريد مواجهة أحد الخمسة الكبار، أريد كونور ماكغريغور يأتي هنا”.

ورد المصارع الإيرلندي بقوة على التحدي وكتب: “من أجل نزال مثل هذا، دونالد سأهزمك هنيئًا لك”.

ولن يكون التحدي بين مصارع خبير ومن القدامي وبطل حالي قابلًا للتحقيق بسهولة، فعدة مشاكل تعترضه رغم أن دانا وايت رئيس UFC لا يمانع مبدئيًا في تنظيم نزال بين البطلين، وقال: “إن كان البطلين يرغبان والجماهير ترغب في هذا النزال فهو ممكن”.

وأضاف: “سنرى ما سيحدث، لن أتسرع وأقول إنه النزال الذي سأنظمه، لا أعرف بالتحديد ما سأفعله حاليًا”.

ورغم الترحيب فهناك عدة مشاكل تعيق نزالًا كبيًرا بين بطلين يملكان جماهيرية واسعة رغم الفارق؛ لأن أحدهما ينتمي لجيل قديم والآخر ينتمي للجيل الحالي وأحد أبرز أبطال UFC، رفقة الروسي حبيب نور محمدوف.

ويبقى أبرزها رغبة العديد من المصارعين في مواجهة كونور مكغويغور حسب ترتيب المصارعين في وزنه، حيث تخضع المنافسة لضوابط الأحقية في التنافس على اللقب العالمي.