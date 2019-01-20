وفاة لاعب خلال مباراة في الدوري الفرنسي تحت 15 عامًا (صورة)

أعلن فريق ليسكار الفرنسي وفاة أحد لاعبي فريقه تحت 15 عامًا، أثناء مباراة لكرة القدم خاصة بفئة تحت 15 سنة بسبب سكتة قلبية.

وبحسب بيان للفريق فإن اللاعب “دييغو فيتاريلا” سقط على أرضية الملعب في بداية الشوط الثاني، ورغم التدخلات الطبية على أرضية الملعب، ونقله من طرف المصالح الطبية إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وأكد الفريق أن اللاعب الصغير كان في صفوفه منذ 7 سنوات، وتدرَّج في فئاته الصغرى.

وأعلنت لجنة كرة القدم في منطقة بيريني أتلانتيك الوقوف دقيقة صمت حدادًا على دييغو فيتاريلا، كما خصصت بلدية ليسكار فريقًا طبيًا نفسيًا لمساعدة أسرة اللاعب لتجاوز الأزمة.