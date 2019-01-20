تييري هنري يعتذر عن تصرفه الغاضب في خسارة موناكو 1/5 أمام ستراسبورغ (فيديو)

قدّم ‬‬تييري هنري مدرب موناكو اعتذاره؛ بعدما صب غضبه على لاعب منافس وعلى نظام حكم الفيديو المساعد؛ بعد خسارة مهينة لفريقه 1/5 أمام ستراسبورغ، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقال هنري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: “أعتذر عما قلته. كان رد فعل لكنني أعتذر عنه”.

ونقلت صحيفة “ليكيب” عن هنري قوله: “عندما سألت الحكم الرابع عن سبب عدم مراجعة اللقطة، قال لي إن نظام حكم الفيديو لا يعمل”.

وأضاف: “أريد أن أعرف لماذا لا يعمل نظام حكم الفيديو، وأتمنى أن تسألوا عن السبب. كنا نتأخر 2/1 وفي حال نفذنا ركلة الجزاء بنجاح كنا سنتعادل 2/2، وكان من الممكن أن تتغير مجريات اللقاء”.

وأقر نظيره تييري لوري مدرب ستراسبورغ بوجود مشكلة في نظام حكم الفيديو.

وقال: “تم إبلاغنا بين الشوطين بأن النظام لن يعمل لفترة. حدث هذا عدة مرات هذا الموسم. أشعر بالأسف من أجل تييري هنري، لكن أحيانًا لا تعمل التكنولوجيا”.

وبهذه النتيجة، يقبع موناكو في المركز قبل الأخير، وجمع 15 نقطة فقط من 21 مباراة، دون أن يحقق أي انتصار بملعبه هذا الموسم في الدوري.

ويخوض موناكو مباراة مهمة، يوم السبت، حين يحل ضيفًا على ديغون الذي يتقدم على فريق الإمارة بمركز واحد في جدول الترتيب.