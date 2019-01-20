كل ما تريد معرفته عن مباراة الأردن وفيتنام في ثمن نهائي كأس آسيا 2019

تفتتح منافسات دور الـ16 “ثمن نهائي” بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، اليوم الأحد، بالمواجهة التي تجمع بين منتخب الأردن ونظيره فيتنام بالبطولة.

ويسعى منتخب الأردن للتأهل إلى دور الثمانية عبر بوابة فيتنام، إلا أنه يخشى مفاجآت منافسه الباحث عن بلوغ الدور التالي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأردن وفيتنام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد بتوقيت الأردن والقاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت أبوظبي، على ملعب “آل مكتوم” بنادي النصر الإماراتي.

تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقناتي الكأس إكسترا 1 و2 ، ويقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الأردني خالد الغول.

مشوار المنتخبين وتاريخ المواجهات

تأهل الأردن متصدرًا المجموعة الثانية؛ بعدما فاز على أستراليا حامل اللقب بهدف نظيف، ثم فاز على سوريا بثنائية دون رد، وتعادل مع فلسطين دون أهداف ولم تهتز شباك النشامي في 3 مباريات مع المدرب البلجيكي فيتال بروكليمنز وسجل المنتخب 3 أهداف.

وحصد المنتخب الفيتنامي بطاقة التأهل كأفضل ثوالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد أن تأهل بفضل قاعدة اللعب النظيف على حساب لبنان، وخسر أمام العراق بنتيجة 2-3 وأمام إيران 0-2 ثم فاز على اليمن بنتيجة 2-0 بقيادة مدربه الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو.

وتقابل المنتخبان من قبل مرتين في تصفيات كأس العالم 2018 وانتهت المواجهتان بالتعادل الأولى يوم 13 يونيو 2017 دون أهداف في فيتام وبنتيجة 1-1 يوم 27 مارس 2018.

وتأهل منتخب الأردن لدور الستة عشر مرتين من قبل في نسختي 2004 و2011 وصعد في النسختين أيضًا لدور الثمانية، بينما كانت أفضل نتائج فيتنام الحصول على المركز الرابع في نسختي 1956و1960 وصعد لربع نهائي نسخة 2007.

طموح الأردن

يملك منتخب الأردن طموحًا كبيرًا بقيادة مديره الفني البلجيكي فيتال بروكليمنز لتكرار إنجاز 2004 وأيضًا نسخة 2011، خاصة بعد الأداء الجماعي الذي قدمه النشامي في دور المجموعات.

يعتمد المنتخب الأردني على قدرات حارسه المخضرم والقائد عامر شفيع الباحث عن الحفاظ على نظافة شباكه وأمامه الرباعي طارق خطاب وأنس بني ياسين وفراس شلباية وسالم العجالين وهو الدفاع الصلب الذي يعول عليه النشامي.

يقود خط الوسط اللاعب بهاء عبد الرحمن وبجواره سعيد مرجان مع يوسف الرواشدة وخليل بني عطية ولمسات الموهوب موسى التعمري الذي يقود طموحات النشامي بفضل مهارته الرائعة مع ياسين البخيت في خط الهجوم.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأردني الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إنه سعيد بما وصل إليه منتخب الأردن، ويتمنى له التقدم للأمام بشكل أكبر والوصول للمراحل النهائية في البطولة.

وأشار إلى أن موسى التعمري أفضل لاعب في صفوف الأردن؛ لأنه يملك الموهبة والقدرات الفردية لصناعة الفارق بجانب عناصر الخبرة مثل الحارس عامر شفيع وأنس بني ياسين وبهاء عبد الرحمن.

مغامرة فيتنام

لن يكون منتخب فيتنام لقمة سائغة بالنسبة للأردن، خاصة مع الأداء الحماسي للفريق الذي يقوده المدرب الكوري بارك هانغ سيو.

ويعتمد منتخب فيتنام على الالتزام التكتيكي وغلق وسط الملعب بالسرعات والكثافة العددية في ظل طريقة 4-5-1 ، ويلعب الحارس دانج فان لام المحترف بالدوري التايلاندي وأمامه الرباعي دو ده مانه وتيان بو دونغ والقائد نجوك هاي كه ودوان فان هاو في خط الدفاع.

ويلعب منتخب فيتنام في خط الوسط بلمسات صانع الألعاب الموهوب نغوين ترونج هوانج ومعه فام ديوس هو ودو هونغ هونغ ونجوين كوانغ هاي وفان فان دوك في خط الوسط، بينما يقود الهجوم نغوين كونغ فيونغ.