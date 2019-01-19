باريس سان جيرمان يمطر شباك جانجون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي بتسعة أهداف (فيديو)

باريس سان جيرمان يمطر شباك جانجون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي بتسعة أهداف (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أمطر فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، مرمى ضيفه جانجون بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الحادية والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد جانجون عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

بادر سان جيرمان صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و45، ليخرج سان جيرمان متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

وواصل سان جيرمان المستضيف سلسلة التألق وأحرز الأوروغوياني أدينسون كافاني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 59 و66.

ومع حلول الدقيقة 68 أحرز نيمار الهدف الثاني له والسادس لفريقه، قبل أن يضيف كافاني الهدف السابع في الدقيقة 75.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها تسجيل مبابي الهدف الثالث له والثامن لفريقه، قبل أن يختتم البلجيكي توماس مونيير مهرجان الأهداف في الدقيقة 83.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع