باريس سان جيرمان يمطر شباك جانجون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي بتسعة أهداف (فيديو)

أمطر فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، مرمى ضيفه جانجون بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الحادية والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد جانجون عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

بادر سان جيرمان صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا.

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 1 × 0 جانجون | هدف باريس سان جيرمان HD نيمار Via : @if24hd_ pic.twitter.com/53sqQscsEV — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

وأضاف كيليان مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و45، ليخرج سان جيرمان متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

وواصل سان جيرمان المستضيف سلسلة التألق وأحرز الأوروغوياني أدينسون كافاني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 59 و66.

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 2 × 0 جانجون | هدف الثاني باريس سان جيرمان HD امبابي Via : @if24hd_ pic.twitter.com/7Fuw3g5TMh — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

ومع حلول الدقيقة 68 أحرز نيمار الهدف الثاني له والسادس لفريقه، قبل أن يضيف كافاني الهدف السابع في الدقيقة 75.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها تسجيل مبابي الهدف الثالث له والثامن لفريقه، قبل أن يختتم البلجيكي توماس مونيير مهرجان الأهداف في الدقيقة 83.

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 3 × 0 جانجون | هدف الثالث باريس سان جيرمان HD امبابي ايضا Via : @if24hd_ pic.twitter.com/sYBfFWKNuJ — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 4 × 0 جانجون | هدف الرابع باريس سان جيرمان HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/gOLVuwy2RI — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 5 × 0 جانجون | هدف الخامس باريس سان جيرمان HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wznzsxGpaJ — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 6 × 0 جانجون | هدف السادس باريس سان جيرمان نيمار HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/WPniZPfjOS — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 7 × 0 جانجون | هدف السابع باريس سان جيرمان كافاني هاتريك HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/tWp97T2lE5 — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019

الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان 8 × 0 جانجون | هدف الثامن باريس سان جيرمان امبابي هاتريك HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/8AkbmN6tgF — انا موت جديد (@OOQQ1010) January 19, 2019