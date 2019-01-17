ليتون هويت كابتن أستراليا في كأس ديفيز: تلقيت تهديدات من زميلي توميتش

قال ليتون هويت كابتن فريق أستراليا في كأس ديفيز للتنس، اليوم الخميس، إنه تلقى تهديدات بدنية من مواطنه برنارد توميتش ما دفعه لقطع علاقته باللاعب وحرمانه من الانضمام للفريق.

وقال هويت (37 عامًا) الفائز بلقبين كبيرين للصحفيين في بطولة أستراليا المفتوحة إن توميتش هدده وعائلته أكثر من مرة، وكذلك ابتزه على مدار 18 شهرًا ماضية.

وقال هويت في ملبورن: “التهديدات التي تلقيتها وكذلك عائلتي مستمرة منذ عام ونصف العام، لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يتعامل مع شخص يتحدث بهذا الشكل”.

“بالنسبة لي هذا انتهاك تعرّضت له منه، في النهاية انتهى الأمر، ولم أتحدث معه منذ ذلك الحين، لن يشارك في كأس ديفيز ولن أفعل أي شيء حيال ذلك”.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بتوميتش للتعليق.

ورفض الاتحاد الأسترالي للتنس التعليق على مزاعم هويت، وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لم يتم الاتصال بتوميتش، ولا يعلم أحدًا ما إذا كان اللاعب لا يزال في ملبورن.

وسخر توميتش المصنف 88 عالميًا، الذي لا ينتظم في المشاركة مع أستراليا في كأس ديفيز منذ سنوات، من هويت خلال مؤتمر صحفي عقب خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا يوم الإثنين الماضي.

واتهم توميتش (26 عامًا) هويت بالمجاملة في منح بطاقات الدعوة للاعبي أستراليا للمشاركة في أولى البطولات الكبرى للموسم الحالي، ودعا لعدم استمراره في منصبه.

وقال توميتش للصحفيين: “سأقولها بصراحة إلى ليتون، لا أحد يحبك على الإطلاق، أتمنى أن يتم استبداله بكابتن آخر”.