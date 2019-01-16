بايرن ميونخ يحسم مصير خاميس رودريغز

أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميدزيتش، أن البافاري سيتخذ قرارًا بشأن تفعيل خيار شراء اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز من عدمه، وفقًا لما سيحدث في الدور الثاني من بطولة الدوري الألماني (البوندسليغا).

وقال حميدزيتش في تصريحات لمجلة سبورت بيلد الألمانية: “سنراقب ما سيحدث في الدور الثاني، وسنقوم باتخاذ القرارات المناسبة”، في إشارة إلى خيار شراء اللاعب بقيمة 42 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن النادي البافاري عليه أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل صانع الألعاب الدولي (27 عامًا) بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

واستبعد حميدزيتش إمكانية الاستفادة من خيار الشراء وعرض رودريغز للبيع فيما بعد، وهي احتمالية طرحتها بعض وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد، شدد اللاعب الدولي البوسني السابق على أن “هذا ليس أسلوب بايرن ميونخ”.

يذكر أن خاميس انتقل إلى البايرن قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة موسم 2017-2018، في ظل وجود خيار يتيح للنادي الألماني الاحتفاظ بخدماته.

وعانى اللاعب من بعض الإصابات في صفوف بطل الدوري الألماني، كما أنه تحدث مرارًا عن عدم رضاه عن وضعه الحالي مع الفريق؛ بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء بعد تولي الكرواتي نيكو كوفاتش مهمة تدريب الفريق خلفًا ليوب هاينكس.