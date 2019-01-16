كوريا الجنوبية تهزم الصين بثنائية نظيفة وتعتلي قمة مجموعتها بكأس أمم آسيا (فيديو)

اعتلى المنتخب الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، صدارة مجموعته ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات، وتغلب على نظيره الصيني بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، حيث جاءت الدقيقة 14 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لكوريا الجنوبية، نفذها هوانغ أوي جو في الشباك مسجلًا الهدف الأول لمنتخب بلاده.

وفي الوقت الذي بحث فيه الصينيون عن التعادل، كثف لاعبو كوريا الجنوبية من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الكوريين بهدف نظيف.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 51 لتنجح كوريا الجنوبية في إضافة الهدف الثاني عن طريق منجاي كيم.

كاس امم اسيا | أهداف مباراة : كوريا الجنوبية 2 × 0 الصين الاهداف كاملة HD تعليق سوار الذهب

Via : @if24hd_ pic.twitter.com/TyvMFcqsPL — انا موت (@OOQQ8808) ١٦ يناير ٢٠١٩

بذلك، ارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 9 نقاط محققًا الانتصار الثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد الصين عند 3 نقاط في الوصافة.

وتأهلت كوريا الجنوبية والصين إلى دور الستة عشر، في حين ينتظر منتخب قرغيزستان تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفي الدور المقبل تلتقي كوريا الجنوبية مع ثالث المجموعات الأولى أو الثانية أو السادسة، في حين تتقابل الصين مع تايلاند ثانية المجموعة الأولى.