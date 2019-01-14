رسميًا.. بروسيا دورتموند يضم الأرجنتيني الشاب باليردي (صور)

أنهى بروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني الشاب ليوناردو باليردي من بوكا جونيورز، اليوم الإثنين.

وذكرت تقارير أن لاعب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا وقّع عقدًا لمدة 5 سنوات.

وقال مايكل تسورك، المدير الرياضي في بروسيا دورتموند، إنه من المتوقع أن ينضم قلب الدفاع الموهوب البالغ عمره 19 عامًا للفريق الموسم المقبل، لكن النادي عجل بالصفقة لإنهائها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورفض تسورك ذكر أي تفاصيل بشأن الصفقة، لكنه قال إن اللاعب الأرجنتيني وقّع عقدًا “لفترة طويلة للغاية”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن قيمة الصفقة بلغت 16 مليون يورو (18.3 مليون دولار)، وأن باليردي سيبقى في صفوف بروسيا دورتموند حتى عام 2024.

وأضاف تسورك، في بيان: “ليوناردو باليردي أحد اللاعبين الواعدين وكانت نية النادي إتمام الصفقة في الصيف المقبل”.

“ليوناردو لاعب ذكي وقوي ويجيد ألعاب الهواء. نحن سعداء بانضمامه للنادي لأن موهبته ستساعدنا في المستقبل”.

وأصبح بروسيا دورتموند في المواسم الأخيرة وجهة للعديد من اللاعبين الموهوبين الشبان.

ولمعت أسماء مثل عثمان ديمبلي، الذي يلعب حاليًا في برشلونة، وكريستيان بوليسيك، الذي انضم إلى تشيلسي لكنه يلعب في صفوف بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وجادون سانشو في صفوف النادي الألماني.

ولعب باليردي 5 مباريات فقط مع العملاق الأرجنتيني، لكنه أحد أبرز اللاعبين الشبان في النادي.

ويتصدر بروسيا دورتموند الدوري الألماني، الذي سيعاود نشاطه الأسبوع المقبل بعد فترة التوقف الشتوية، برصيد 42 نقطة من 17 مباراة متفوقًا بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب.

???? Direkt mit der Mannschaft am ⚽️: Leonardo #Balerdi pic.twitter.com/eYHue71MFw — Borussia Dortmund (@BVB) ١٤ يناير ٢٠١٩