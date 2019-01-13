جراحة ناجحة للأرجنتيني مارادونا لوقف نزيف في المعدة

يرقد الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في المستشفى؛ بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، لوقف نزيف داخلي ناجم عن إصابته بفتق.

واكتشف القائد والمدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني البالغ من العمر 58 عامًا، هذه المشكلة خلال خضوعه لفحص طبي روتيني في المستشفى، هذا الشهر.

وخضع مارادونا للجراحة، أمس السبت؛ لوقف النزيف في بطنه.

وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، موقع التواصل الاجتماعي: “لقد خضع مارادونا لتدخل جراحي، الحمد لله، سارت الأمور على أكمل وجه”.

واكتشف الأطباء النزيف قبل وقت قصير من موعد رحيل مارادونا إلى المكسيك، حيث يتولى تدريب فريق دوريادوس دي سينالوا المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وقال مورلا، إن مارادونا الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، سيعود إلى النادي المكسيكي بمجرد اكتمال تعافيه.