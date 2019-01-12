باريس سان جيرمان يهزم إميان ويواصل تصدر ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

استفاق باريس سان جيرمان من خروجه المفاجئ من كأس رابطة الأندية الفرنسية بانتصاره الكبير 3-صفر على إميان، الذي طرد منه لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم السبت.

وعانى سان جيرمان، الذي خسر 2-1 أمام غانغون في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، يوم الأربعاء الماضي، في الشوط الأول في ظل افتقاده لجهود نيمار الذي أراحه المدرب توماس توخيل.

لكن بطل فرنسا زاد من قوته مع بداية الشوط الثاني، ليحقق انتصارًا كبيرًا رفع رصيده إلى 50 نقطة من 18 مباراة، متقدمًا بفارق 13 نقطة على ليل صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراتين أكثر من منافسه.

الدوري الفرنسي | أهداف مباراة : باريس سان جيرمان 3 × 0 أميان الاهداف HD Via : @if24hd_ * امبابي سجل الهدف الثاني pic.twitter.com/qVJueHf6Ar — انا موت (@OOQQ8808) January 12, 2019

وسجل إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي هدفه رقم 11 في الدوري هذا الموسم عندما سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، عقب احتساب خطأ على أليكسيس بيلين بسبب لمسة يد.

وضاعف باريس سان جيرمان الغلة عقب طرد خالد ادينون عقب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 70، انقض المهاجم كيليان مبابي على تمريرة عرضية من كافاني ليمنح الضيوف التقدم بفارق هدفين مسجلًا هدفه 14 هذا الموسم.

وحسم قلب الدفاع ماركينيوس النتيجة قبل 11 دقيقة على النهاية، مع سعي سان جيرمان نحو حسم اللقب تاركًا اميان في المركز 17 برصيد 18 نقطة.

وحافظ ليل على المركز الثاني، أمس الجمعة، بتغلبه على مضيفه كاين 3-1 بينما تعادل أولمبيك ليون، الذي يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ليل، 1-1 على أرضه أمام ستاد رانس.

وتم ضم لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس ضمن تشكيلة موناكو، اليوم السبت، عقب يوم واحد من انضمامه لتشيلسي مع استعداد الفريق المتعثر الذي يدربه تييري هنري لمواجهة جاره أولمبيك مرسيليا على استاد فيلودروم، غدًا الأحد.