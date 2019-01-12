المنتخب الإيراني يلحق بركب المتأهلين لدور الـ 16 في كأس آسيا 2019 بفوزه على فيتنام (فيديو)

لحق المنتخب الإيراني بركب المتأهلين إلى دور الـ16، في كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات، بعد فوزه 2/0 على فيتنام، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وسجل سردار آزمون الهدف الأول لإيران في الدقيقة 38، بضربة رأس، بعد كرة عرضية من سامان قدوس، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد هجمة منظمة.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الإيراني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى دور الـ16، إلى جانب منتخبات الأردن والصين وكوريا الجنوبية.

في حين ظل المنتخب الفيتنامي في المركز الثالث دون أي نقطة، بعدما خسر أمام العراق 2/3 في الجولة الأولى.

وفي وقت لاحق يلتقي المنتخب العراقي مع اليمن، ويسعى أسود الرافدين لتسجيل الفوز الثاني والتأهل إلى الدور الثاني.