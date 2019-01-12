أهداف مباراة إيران وفيتنام.. 2/0 بتوقيع سردار آزمون (فيديو)

سجل سردار آزمون الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده إيران مع فيتنام، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وجاء هدف آزمون بضربة رأس في الدقيقة 38، مستغلًا كرة عرضية من سامان قدوس.

ومن هجمة منظمة سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني لإيران من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

والفوز على فيتنام يمنح إيران بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بعد الفوز 5/0 على اليمن في الجولة الأولى، بينما خسر منتخب فيتنام 2/3 أمام العراق.

وفي وقت لاحق، يلتقي منتخب العراق مع اليمن في الجولة ذاتها.