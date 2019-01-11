كوريا الجنوبية تتخطى قيرغيزستان وتلحق بالصين والأردن إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2019 (فيديو)

فاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب قيرغيزستان 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ببطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المُقامة حاليًا في الإمارات، ليصعد إلى دور الـ16 بالبطولة برفقة المنتخب الصيني الذي تغلب على نظيره الفلبيني 3-0 في وقت لاحق من اليوم.

ويُدين المنتخب الكوري الجنوبي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيم مين جاي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الصيني، وظل منتخب قيرغيزستان بلا نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام المنتخب الفلبيني.

#كأس_آسيا2019:

[ ???????? قيرغيزستان 0 × 1 كوريا الجنوبية ???????? ]

– هدف كوريا الجنوبية الأول عن طريق مين جاي كيم بكامل الإعادات ‘HD’.#KGZvKOR #قيرغيزستان_كوريا_الجنوبيةpic.twitter.com/Dmev3q657D — #AsianCup2019 (@AJFMedia) ١١ يناير ٢٠١٩

وبات المنتخب الكوري ثالث المتأهلين لدور الـ16 بعد منتخبي الأردن، والصين.

ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع الصين الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، في مباراة ستحسم متصدر المجموعة، كما يلعب منتخبا قيرغيزستان والفلبين مباراة شُرفية.