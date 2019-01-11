الصين تتجاوز الفلبين بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم آسيا 2019 (فيديو)

تأهل المنتخب الصيني إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بتغلبه على نظيره الفلبيني 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وتقمّص وو لي دور البطولة للمنتخب الصيني بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 40 و66 وأضاف يو داباو الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره منتخب قيرغيزستان التي تقام في وقت لاحق، فيما تذيل المنتخب الفلبيني المجموعة بلا نقاط.

#كأس_آسيا2019:

[ ???????? الفلبين 0 × 1 الصين ???????? ]

– هدف الصين الأول عن طريق وو لي بكامل الإعادات HD.

???????????? رااااائع!#PHIvCHI #الفلبين_الصينpic.twitter.com/j0g7dhr7fz — #AsianCup2019 (@AJFMedia) ١١ يناير ٢٠١٩

#كأس_آسيا2019:

[ ???????? الفلبين 0 × 2 الصين ???????? ]

– هدف الصين الثاني عن طريق وو لي بكامل الإعادات HD.#PHIvCHI #الفلبين_الصينpic.twitter.com/hRbk90diTY — #AsianCup2019 (@AJFMedia) ١١ يناير ٢٠١٩

#كأس_آسيا2019:

[ ???????? الفلبين 0 × 3 الصين ???????? ]

– هدف الصين الثالث عن يو داباو لي بكامل الإعادات HD.#PHIvCHI #الفلبين_الصينpic.twitter.com/QgXXAYmKwQ — #AsianCup2019 (@AJFMedia) ١١ يناير ٢٠١٩

وبينما يمكن للمنتخب الصيني ألا ينهي المجموعة محتلًا المركزين الأول والثاني المؤهلين للدور التالي، لكنه سيصعد بصفته واحدًا من بين أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثالث.

وكان المنتخب الصيني قد تغلب على قيرغيزستان 2-1 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب الفلبين أمام كوريا الجنوبية 0-1.

وبات المنتخب الصيني ثاني المتأهلين لدور الـ16 خلف المنتخب الأردني الذي يتصدر المجموعة الثانية.

يذكر أنها المشاركة الأولى للمنتخب الفلبيني في نهائيات كأس آسيا، لكنه حتى الآن فشل في تسجيل أي هدف أو حصد أي نقطة.