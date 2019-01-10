زين الدين زيدان على رادار باريس سان جيرمان

أفادت تقارير إيطالية، اليوم الخميس، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على طاولة إدارة باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، فإن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، يضع زيدان على رأس قائمة المدربين، الذين يسعى النادي الفرنسي إلى التعاقد مع أحدهم.

وأضافت الصحفية أنه حال فشل المدرب الحالي، الألماني توماس توخيل في قيادة باريس سان جيرمان إلى منصات التتويج، سيحاول الخليفي التعاقد مع زيدان.

ولم يتولى زيدان تدريب أي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد في مايو الماضي، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بـ 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الإسباني، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والعالمية في موسمين ونصف فقط.

وأشارت “كوريري ديلو سبورت” إلى أن باريس سان جيرمان سيُغري زيدان بقيادة مشروعه، خاصة أن تشكيلته تعج بكوكبة من أحسن اللاعبين في العالم، فضلًا عن هيمنة الفريق على الدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان قد ودع كأس رابطة المحترفين مبكرًا؛ بعد خسارته أمام جانجون 1/2 أمس الأربعاء.

وودع باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين من دور الـ 16 بسقوطه أمام برشلونة وريال مدريد.