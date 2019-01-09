غانغون يفجر مفاجأة ويطيح بباريس سان جيرمان من كأس الرابطة الفرنسية (فيديو)

أطاح فريق غانغون، الأربعاء، بمنافسه باريس سان جيرمان (حامل اللقب) من بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.
وقلب غانغون تأخره بهدف لفوز بهدفين في مباراة ربع النهائي للبطولة ليتأهل لنصف النهائي، وينهي آمال سان جيرمان في االحفاظ عل لقبه.
تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.
كاس الرابطة الفرنسية | باريس سان حيرمان 1 × 0 جينجان | هدف اول باريس سان جيرمان نيمار HD
Via : @if24hd_ pic.twitter.com/LAr0M4ssl4
— فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٩ يناير ٢٠١٩
وعاد غانغون بضربتي جزاء عبر يني نغباكوتو وماركوس تورام في الدقيقتين 81 و90 من زمن المباراة.
كاس الرابطة الفرنسية | باريس سان حيرمان 1 × 2 جانجون | هدف الثاني جانجون من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 92 HD
Via : @if24hd_ pic.twitter.com/HgWPFXZ2lA
— فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٩ يناير ٢٠١٩
كاس الرابطة الفرنسية | باريس سان حيرمان 1 × 1 جانجون | هدف التعادل جانجون من ركلة جزاء HD
Via : @if24hd_ pic.twitter.com/JX1YrxbQrP
— فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٩ يناير ٢٠١٩
وفي نفس الدور، تأهل بوردو لنصف النهائي بالتغلب على لوهافر بهدف نظيف.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، النيجيري سامويل كالو في الدقيقة 70 من زمن المباراة.