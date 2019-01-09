غانغون يفجر مفاجأة ويطيح بباريس سان جيرمان من كأس الرابطة الفرنسية (فيديو)

غانغون يفجر مفاجأة ويطيح بباريس سان جيرمان من كأس الرابطة الفرنسية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أطاح فريق غانغون، الأربعاء، بمنافسه باريس سان جيرمان (حامل اللقب) من بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وقلب غانغون تأخره بهدف لفوز بهدفين في مباراة ربع النهائي للبطولة ليتأهل لنصف النهائي، وينهي آمال سان جيرمان في االحفاظ عل لقبه.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وعاد غانغون بضربتي جزاء عبر يني نغباكوتو وماركوس تورام في الدقيقتين 81 و90 من زمن المباراة.

وفي نفس الدور، تأهل بوردو لنصف النهائي بالتغلب على لوهافر بهدف نظيف.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، النيجيري سامويل كالو في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

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