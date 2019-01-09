لاعب برازيلي منحوس دهسته سيارة نقل المصابين (فيديو)

تعرَّض لاعب برازيلي لإصابة خطيرة خلال مواجهة فلامنغو في الكأس المحلية، لكن السيارة التي تنقل اللاعبين خارج الملعب للعلاج زادت من إصابته بعدما سارت على قدمه بينما كان راقدًا على الأرض.

وغادر برناردو الملعب ورأسه بين يديه بعد 20 دقيقة فقط من بداية مباراة فريقه ترينداد أمام فلامنغو في الكأس، حيث سارت الأمور بالنسبة له من سيئ إلى أسوأ بعدما تلقّى كدمة خلال المباراة وسقط على الأرض لتلقّي العلاج.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أنه بينما كان برناردو ممددًا على الأرض ويتألم دخلت عربة نقل المصابين إلى الملعب، لكن السائق سار بالسيارة على قدمه بشكل متهور حيث لم يرَ اللاعب.

وعقب الواقعة أمسك برناردو قدمه وصرخ من الألم بعد الحادث المروّع، لكنه بدا أن أعضاء الطاقم الطبي ابتسموا بعدما أدركوا خطأ زميلهم السائق.

وفي النهاية تم رفع برناردو على العربة، وخرج من الملعب خلال المباراة التي فاز خلالها ترينداد بهدف نظيف.