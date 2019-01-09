اليابان تخطف فوزًا ثمينًا من تركمانستان في مستهل مشوارهما بكأس آسيا 2019 (فيديو)

اقتنص منتخب اليابان فوزًا ثمينًا على تركمانستان بنتيجة 3-2، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة السادسة في مستهل مشوار كأس آسيا 2019.

وفاجأ منتخب تركمانستان نظيره الياباني بهدف مباغت في الدقيقة السادسة والعشرين من اللقاء، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة عن طريق القائد آرسلان أمانوف، لم يتمكن حارس منتخب اليابان شويتشي جوندا من التصدي لها.

وفي الدقيقة 56، تمكن المنتخب الياباني من تسجيل هدف التعادل، بعد كرة ملعوبة من هاراغوتشي من الجهة اليسرى، وصلت لمهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكو داخل المنطقة، ليراوغ المدافع ويسددها في المرمى.

وفي الدقيقة 59، سجل المنتخب الياباني ثاني الأهداف، بعد كرة تفوق فيها ناغاتومو على المدافع التركمانستاني على يسار المرمى، ليلعبها إلى يويا اوساكو أمام المرمى الذي سددها باقتدار في الشباك.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 71، حيث أتى بعد سلسلة من النقلات المميزة بين نجوم الساموراي، إلى أن وصلت إلى اللاعب ريتسو دوان المحترف في الدوري الهولندي، ليستلمها ويدور بها ثم يسددها بشكل رائع في مرمى الحارس ماميت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب تركمانستان، بعد تعرض اللاعب التيموراد للعرقلة داخل المنطقة من قبل الحارس جوندا، ليتقدم لتنفيذها، أحمد أتاييف، الذي سددها بيسراه في المرمى بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز اليابان بنتيجة 3-2.