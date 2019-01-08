كيف نجح نادي مانشستر سيتي في عملية “استثمار المواهب”؟

سلّطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على الوجه الآخر لفريق مانشستر سيتي، والذي عرف عنه صرف مبالغ كبيرة لشراء لاعبين، مؤكدة أن الفريق الإنجليزي يجني أيضًا أموالًا جيدة من استثماره في المواهب الشابة، والتي توجد في مدرسة الفريق.

وجاء التقرير، بعد بيع إبراهيم دياز لفريق ريال مدريد بمبلغ يقارب 24 مليون يورو، رغم بقاء 6 أشهر في عقده مع الفريق الإنجليزي لتصل إيرادات الفريق من بيع مواهبه الشابة 153 مليون يورو في السنوات الأخيرة.

ويحتفظ الفريق ببعض البنود في عقود لاعبيه الراحلين، تسمح له بجني مبالغ أكثر كحال إبراهيم دياز الذي وضع في بنده شرطًا يسمح له بـ 15 بالمئة من بيعه من طرف ريال مدريد.

ويبقى النيجيري كليشي إنهياناتشو أغلى صفقة شابة لفريق مانشستر سيتي، حيث باعه لليستر سيتي مقابل 28 مليون يورو، ويأتي خلفه إبراهيم دياز بمبلغ 24 مليون يورو، ثم الحارس الإنجليزي أنغوس غون بمبلغ 15 مليون يورو نحو ساوثهامبتون.

وربما تبقى الخسارة الأكبر لفريق مانشستر سيتي، في الشاب الإنجليزي جادون سانشو الذي باعه لبروسيا دورتموند صيف 2017 مقابل 10 ملايين يورو ويبلغ حاليًا ثمنه في سوق الانتقالات أزيد من 70 مليون يورو وتطارده فرق أوروبية كبرى.