الانتقادات تتواصل ضد فرانك ريبيري بسبب شريحة اللحم الذهبية المثيرة (فيديو وصور)

فرض بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني، عقوبة مالية على الجناح فرانك ريبيري، بسبب تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع هذا الأسبوع في وقت تنامت فيه مشاعر الاستهجان إزاء ردود اللاعب الفرنسي اليوم الإثنين.

وأدلى سياسيون في ألمانيا بدلوهم في الجدل الدائر عن ريبيري، البالغ من العمر 35 عامًا، بعد أن استخدم ألفاظًا نابية عقب زيارة قام بها لأحد المطاعم في دبي.

ونشر ريبيري مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستعد لتناول شريحة ذهبية كبيرة من اللحم. لكن تعليقات كثيرة على المقطع انتقدت اللاعب خاصة من جانب مشجعي بايرن ميونخ الذين يكدحون لشراء تذاكر المباريات.

وبادر الدولي الفرنسي السابق، الذي سبق أن تورط في العديد من الأحداث خارج الملعب خلال مسيرته الرياضية، بالرد وشنّ ضد منتقديه هجومًا لفظيًا عنيفًا نادرًا ما استخدمه رياضيون محترفون من قبل.

وقال يواكيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا لصحيفة “بيلد”: “لريبيري الحق في اختيار ما يأكله لكنه أساء اختيار ألفاظه”.

وتابع “بالنسبة لشخص من المشاهير يتعين أن يكون مثلًا يحتذى”.

وفرض بايرن ميونخ غرامة مالية لم يكشف عن قيمتها على اللاعب أمس الأحد. وقال النادي إن ريبيري كان يشارك في حملة إعلانية للمطعم الذي يملكه طاهٍ شهير خلال عطلته في دبي.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في النادي الألماني: “استخدم فرانك كلمات لا يمكن أن يُقبَل بها نادي بايرن ميونخ ولا يجب أن يستخدمها فرانك لأنه كلاعب في النادي يمثل نموذجًا يحتذى به”.

“تحدثت مع فرانك لمدة طويلة أمس وأبلغته بأنه سينال غرامة كبيرة. وأعلن تقبله لهذه العقوبة”.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother ???????????????? #SaltBae #fr7???? #ELHAMDOULILLAH????????♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq

— Franck Ribéry (@FranckRibery) ٣ يناير ٢٠١٩