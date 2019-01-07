المنتخب الصيني ينتزع فوزًا صعبًا على قيرغيزستان في كأس آسيا 2019

حقق المنتخب الصيني فوزًا صعبًا على قيرغيزستان بنتيجة 2/1، الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، بكأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات.

وتقدم منتخب قيرغيزستان عبر أخالدين أسريلوف في الدقيقة 42، وانتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

لكن المنتخب الصيني انتفض في الشوط الثاني، وسجل هدف التعادل بعد 5 دقائق فقط من عمر الشوط الثاني، عبر بافيل ماتياش لاعب قيرغيزستان بالخطأ في مرماه.

وخطف المنتخب الصيني، هدف الفوز في الدقيقة 78، عبر يو داباو، بعدما راوغ الحارس ببراعة ثم صوب الكرة داخل الشباك.

ورفع التنين الصيني رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة كوريا الجنوبية والفلبين.