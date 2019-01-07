إقالة ميلوفان راييفاتش من قيادة منتخب تايلاند بعد خسارته أمام الهند في كأس آسيا 2019

أعلن اتحاد كرة القدم التايلاندي، يوم الإثنين، عن إقالة مدرب المنتخب الصربي ميلوفان راييفاتش، عقب يوم واحد من هزيمة المنتخب ضد الهند 4-1، في افتتاح مباريات الفريقين بكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

وأعلن الاتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، أن مساعد المدرب السابق سيريسك يودارثاي سيتولى قيادة الفريق من أجل المواجهة مع البحرين، يوم الخميس.

وحقق منتخب الهند فوزًا عريضًا على تايلاند بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما، أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في الإمارات.

وتصدر منتخب الهند جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على الإمارات والبحرين بعدما تعادلهما بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بينما ظل رصيد منتخب تايلاند خاليًا من النقاط.