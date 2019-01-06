الهند تستهل مشوارها بأمم آسيا بانتصار رباعي على تايلاند (فيديو)

استهل المنتخب الهندي، مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات بانتصار ثمين، بتغلبه على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

نجح المنتخب الهندي في تسجيل التقدم في الدقيقة 27 عن طريق سونيل شيتري من ضربة جزاء، وأدرك المنتخب التايلاندي التعادل في الدقيقة 33 عبر تيراسيل دانغدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 أضاف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل أن يسجل أنيرود تابا وجيجي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و80.

كاس أمم اسيا | أهداف مباراة : الهند 4 × 1 تايلاند الأهداف كــــــــاملة HD تعليق عامر الخوذيري pic.twitter.com/ylX8hFRz1Z — انا موت (@OOQQ8808) ٦ يناير ٢٠١٩

وكان المنتخبان الإماراتي والبحريني قد تعادلا أمس السبت بهدف لكل منهما في المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر المنتخب الهندي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الإمارات والبحرين، وأخيرًا تايلاند بلا رصيد من النقاط.