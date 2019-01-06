أهداف مباراة الهند وتايلاند.. 4/1 للمنتخب الهندي (فيديو)

حقق المنتخب الهندي فوزًا مستحقًا على نظيره التايلاندي 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الهندي بهدف سجله سونيل شيتري عند الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب التايلاندي عن طريق تيراسيل دانجدا عند الدقيقة 33، وأضاف سونيل شيتري الهدف الثاني للمنتخب الهندي عند الدقيقة 47، ثم سجل أنيرودا ثابا الهدف الثالث للمنتخب الهندي عند الدقيقة 68، قبل أن يختتم المنتخب الهندي أهدافه عن طريق جيجي لالبخلوا عند الدقيقة 80.

وحصد المنتخب الهندي أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين أمام المنتخبين الإماراتي والبحريني، اللذين تعادلا 1-1 أمس في افتتاحية مباريات البطولة، وظل المنتخب التايلاندي بلا نقاط في قاع الترتيب.