ريبيري يهاجم منتقدي بذخه بسبب تناوله شريحة لحم ذهبية (فيديو)

رد الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب وسط بايرن ميونخ، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا؛ بسبب تناوله قطعة من اللحم المغلف بورق الذهب على يد الطاهي التركي الشهير نصرت غوكجة الملقب بـ”سالت باي”.

وتعرض اللاعب المخضرم البالغ عمره 35 عامًا لانتقادات بسبب البذخ الذي اتبعه خلال حضوره إلى مطعم نصرت في دبي، خلال إجازة يقضيها في المدينة الإماراتية بعد توقف البوندسليغا بسبب العطلة الشتوية.

وانتشر فيديو لريبيري وهو يجلس أمام الطباخ التركي وهو يقوم بتقطيع قطعة اللحم المغلفة بورق الذهب قبل أن يفسح في المجال أمام اللاعب الدولي السابق لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.

ورد ريبيري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على منتقديه بقوة وسبهم وأرجع الفضل لما يملكه من ثروة إلى الله وجهده.

وقال: “أنا لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل أي شيء آخر هو بفضل الله، بالنسبة إليّ، ولأقاربي والذين آمنوا بي، أمّا بالنسبة الى الآخرين، أنتم لستم سوى حصى في جواربي”.

وانتشر فيديو آخر للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وهو يستمتع بطهي نصرت ويرش الملح بطريقته على الطعام قبل تناوله، لكنه لم يتعرض لأي انتقادات مثل ريبيري.