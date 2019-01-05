هالك هوغان يعود للحلبة مجددًا

قرر المصارع الأسطوري هالك هوغان العودة للحلبة مجددًا في عرض راو ليلة الاثنين من أجل تأبين المعلق الأيقوني الراحل جيني أوكرلاند.

وتوفي المعلق الشهير يوم الأربعاء الماضي عن 76 عامًا ليقرر هوغان العودة للمشاركة في العرض الرئيسي في WWE لأول مرة منذ العام 2015 للإشادة بصديقه الراحل.

وسيكون هذا ثاني ظهور لهوغان منذ أن أُقصي من المنافسات بعدما كان بطلًا لفضيحة عنصرية عقب تسريب شريط مصور.

وكان ظهوره الأول في “كراون جويل” في المملكة العربية السعودية قبل شهرين.

وقال هوغان، البالغ من العمر 65 عامًا، إنه سوف يعود إلى “راو” لتكريم “أفضل صديق رأيته في حياتي”.

وقال هوغان عبر تويتر: “لم نستعد أبدًا لما سنقوله على الحلبة. سيسألني جين “أيها الرجل الضخم ماذا تريد أن تفعل؟ وأجيب دائمًا” فقط أتبعك يا أخي” عملنا سويًا منذ 1980 إلى 2017″.

وتعرض أوكرلاند لأزمة صحية في ديسمبر الماضي ونُقل إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس في فلوريدا.

وتُوفى أوكرلاند يوم الأربعاء الماضي في منزله وإلى جواره زوجته جان.