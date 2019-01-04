سكوب مدرب البحرين يتحلى بالإيجابية قبل مواجهة الإمارات في افتتاح كأس آسيا

بدأ ميروسلاف سكوب، مدرب منتخب البحرين، عملية تجديد لدماء الفريق عقب تعيينه قبل عامين ونصف العام، وتحلى المدرب التشيكي بالإيجابية قبل خوض المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم 2019 ضد الإمارات الدولة المستضيفة، غدًا السبت، في أبوظبي.

ويدخل المنتخب البحريني اللقاء بعد سلسلة من النتائج الجيدة خلال 2018، عقب تأهله لقبل نهائي كأس الخليج (خليجي 23) في الكويت، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومع ذلك، يعتقد سكوب (53 عامًا) أن فريقه ليس مرشحًا في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهند وتايلاند.

وقال سكوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “لسنا ضمن المرشحين في هذه المجموعة؛ لأننا في القرعة كنا في المستوى الرابع، لكن فريقنا في العام الأخير على الأخص بعد كأس الخليج بذل جهدًا كبيرًا، وتحسن جدًا وأشعر بأننا على استعداد للبطولة.

وأضاف: “بالنسبة لنا هذه البطولة لا تتعلق فقط بالنتائج، لكن أيضًا بتقديم صورة إيجابية لكرة القدم البحرينية، ونرغب أيضًا في إرضاء الجماهير حتى تقول إننا نستطيع لعب كرة قدم جيدة”.

وتابع: “ندرك أن الإمارات هي المرشحة الأقوى في مجموعتنا، لكن سنحاول أن نشكل خطرًا حقيقيًا ونلعب بشكل جيد”.

وقلل المدرب التشيكي، الذي سبق له قيادة اليمن بين 2014 و2016، من أهمية معدل أعمار لاعبي البحرين بعد أن بدأ عملية لتجديد دماء الفريق، عقب تعيينه في يوليو/ تموز 2016.

ومضى قائلًا: “بعد قدومي للبحرين بدأنا تغيير وتجديد الفريق، لكن منذ كأس الخليج في الكويت نحن مستقرون على 15 أو 16 لاعبًا، وفي الفترة الأخيرة قمنا بضم مواهب رائعة حقًا من المنتخب الأولمبي، لست خائفًا من السن، لا أفكر في الواقع في السن كثيرًا، فبالنسبة لي الأهم هو الأداء، أعتقد أننا نمتلك مزيجًا جيدًا والفريق جاهز.

وتابع: “ما يهم هو أننا لا نمتلك نجمًا كبيرًا، لكننا أقوى كفريق وهذا هو المهم بالنسبة لنا. أتمنى أن يمتلك فريقي الشاب النهم لتحقيق نتائج وتقديم أفضل ما عنده في الملعب، قلت للاعبين إننا من الممكن أن نخسر أي مباراة، لكن إذا خرجتم من الملعب يجب أن تكون رؤوسكم مرفوعة”.