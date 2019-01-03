هل يشهد 2019 مواجهة جديدة بين حبيب نورمحمدوف وكونور ماكغريغور؟

يعتقد دانا وايت رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC أن إعادة مواجهة كونور ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف ستتم خلال عام 2019.

وخسر المصارع الأيرلندي “ماكغريغور” أمام الداغستاني “نورمحمدوف” في أكتوبر الماضي في لاس فيغاس في الجولة الرابعة من مباراة لقب الوزن الخفيف في UFC، لكن المعركة تبعها شجار جماعي أدى إلى إيقافهما مؤقتًا من قِبل ولاية نيفادا.

وتسلَّق “نورمحمدوف” القفص لضرب الفريق التدريبي الخاص بماكغريغور الذي تعرض لهجوم من اثنين من أعضاء فريق المصارع الروسي.

وستُعقد جلسة استماع في يناير الحالي لاستكمال التحقيقات في عقوبة المصارعين، لكن “وايت” أقرّ بأن معركة ثانية بين اللاعبين قد لا تكون بعيدة للغاية.

وقال وايت لموقع TMZ الرياضي:”أعتقد أن الكثير من الناس يريدون مشاهدة هذا القتال، وعلينا أن نرى كيف يمكن أن تتم هذه المعركة، ولم نحسم الأمر مع ولاية نيفادا بعد، وعندما يحدث ذلك يمكننا معرفة كيفية حدوث هذا الأمر كله”.

وفي رده على مدى إمكانية إقامة مثل هذه المعركة العام الحالي أجاب وايت:”نعم، من الواضح أن اللاعبين سيتعيّن عليهم الفوز، وهذا يعتمد على طول المدة التي يستغرقها الإيقاف، لكن نعم ما دام كل شيء يسير على ما يرام يجب أن تحدث هذه المعركة”.

وكشف مدير أعمال مكغريغور مؤخرًا أن المصارع الأيرلندي ينوي العودة للمنافسات في لاس فيغاس خلال عام 2019.

وقال أودي عطار وكيل أعمال ماكغريغور:”ما زلنا نخضع لجلسة استماع أمام اللجنة الرياضية لولاية نيفادا، التي تم تأجيلها حتى يناير، لكننا واثقون من تلك النتائج”.

وأضاف:”كل شيء طبيعي. وكونور لا يحب الخسارة وهو يتطلع للانتقام، وحياته تسير بشكل طبيعي، وعائلته متنامية ومستقرة، ويتوقع طفلًا قريبًا ويركز على العودة للمنافسات”.