بوكا جونيورز يعين جوستافو ألفارو مدربًا جديدًا

قال بوكا جونيورز المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم إنه تعاقد مع المدرب جوستافو ألفارو، ليحل بدلاً من جويرمو باروس سكيلوتو الذي رحل لتدريب لوس أنجليس جالاكسي.

وترك ألفارو، البالغ عمره 56 عامًا، هوراكان في ديسمبر كانون الأول وتم تقديمه في مؤتمر صحفي في بوينس أيرس بعد قليل من إعلان تولي سكيلوتو تدريب النادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ورحل سكيلوتو عن بوكا في الشهر الماضي بعد أيام من خسارته في نهائي كأس ليبرتادوريس أمام غريمه ريفر بليت وأوضح ألفارو أنه يعلم أولوية أحد أكبر الأندية في أمريكا الجنوبية.

وقال “لقب ليبرتادوريس هو أمل النادي”.