رئيس فيفا: ندرس إمكانية مساعدة دول خليجية قطر في تنظيم كأس العالم 2022

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، عن دراسة مقترح بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022، إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، مع إمكانية مساعدة دول خليجية قطر لاستضافة بعض المباريات.

وقال إنفانتينو في الجلسة الثانية من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، اليوم الأربعاء: “نحن الآن نحلل وندرس إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخبا بدلًا من 32، ولمَ لا قد يحدث هذا الأمر وتستضيف دول أخرى في الخليج مجاورة لقطر عددًا من مباريات البطولة”.

وتابع: “ما زال أمامنا الوقت لقرار مشاركة 48 فريقًا في مونديال 2022، سنحاول إقناع بعض الدول الخليجية المجاورة باستضافة عدد من مباريات المونديال، وهو أمر يساهم في التواصل بين الدول.. سنعمل في إطار كرة القدم، وقدرتها على إرسال رسالة إيجابية للعالم، إذا لم نتمكن من ذلك فسيكون المونديال القادم بـ32 فريقًا”.

وأوضح: “هناك فرق غابت عن مونديال روسيا مثل إيطاليا، وأمريكا، والكاميرون، لكن الجودة بقيت، وآسيا ستستفيد من قرار زيادة الفرق، وسيكون لها 9 مقاعد ونصف”.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": ندرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة إلى 48 منتخباً بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026 لزيادة العدد

#مؤتمر_دبي_الرياضي_الدولي_13#dubaiisc13

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/MOXAphjFoF — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 2, 2019

وأضاف: “الوقت قد حان لتطوير بطولة كأس العالم للأندية ومنح الفرصة للفرق من جميع أنحاء العالم للتنافس والمشاركة ونسعى لزيادة الفرق إلى 24 فريقًا وندرس حالياً آلية تطبيق هذا الأمر”.

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجهوده في تطوير كرة القدم العالمية

#مؤتمر_دبي_الرياضي_الدولي_13#dubaiisc13

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/wP4cSI7Yh6 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 2, 2019

وشدد: “تمكنا من تطوير مداخيل الاتحادات المحلية، بحيث يحصل كل اتحاد على 5 ملايين دولار سنويًا، وسيرتفع المبلغ إلى 6 ملايين نهاية العام الحالي، وبذلك ضاعفنا المداخيل 4 أضعاف، ميزانية الفيفا ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار، وبزيادة 2.5 مليار دولار”.