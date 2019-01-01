إصابة في الركبة تبعد مارتن بويل عن تشكيلة أستراليا في كأس آسيا 2019

قال الاتحاد الإسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الجناح مارتن بويل استُبعد من تشكيلة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس آسيا لكرة القدم بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وأصيب بويل المولود في اسكتلندا في الانتصار 5-صفر وديًا على عمان الأحد الماضي، وسيعود بويل إلى فريقه هايبرنيان ليواصل رحلة التعافي.

وقال غراهام أرنولد، مدرب أستراليا، في بيان:”خضع مارتن بويل لفحص بالأشعة أمس، وبناءً على نتيجة هذا الفحص سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، وكان مارتن راغبًا في البقاء مع الفريق، لكننا قررنا أنه من الأفضل لمسيرته المهنية على المدى الطويل، ومن صالح ناديه وبلده أن يعود إلى اسكتلندا للحصول على رعاية مكثفة مع ناديه هايبرنيان، ولمارتن تأثير كبير، وكان من سوء حظنا أن يصاب في هذا التوقيت، لكن أستراليا ستواصل طريقها، ونتطلع إلى أن يعود لتشكيلة المنتخب في وقت لاحق من 2019، وخلال مشوارنا بتصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة”.

وقال بويل إنه “منحوس” لغيابه عن البطولة التي ستقام في الإمارات.

وأوضح:”سينصب تركيزي حاليًا على التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة، وسأشجع الفريق من اسكتلندا طوال فترة البطولة”.

وسيعلن منتخب أستراليا، حامل اللقب، الذي سيغيب عن صفوفه أيضًا ثنائي الوسط دانييل أرزاني، وارون موي، بسبب إصابات في الركبة، البديل الذي سيحل مكان بويل خلال الأيام المقبلة.

وستنطلق بطولة كأس آسيا في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، و سيستهل المنتخب الأسترالي رحلة الدفاع عن لقبه في اليوم التالي أمام الأردن في العين.