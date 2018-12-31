كريستيانو رونالدو يكشف موعد عودته لمنتخب البرتغال

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإثنين، موعد المشاركة مع منتخب بلاده، بعدما غاب عنه منذ الخروج من دور الـ 16 بكأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي.

وأوضح رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن مسألة عودته إلى منتخب البرتغال ستكون في تصرف المدرب فرناندو سانتوس.

وغاب رونالدو (33 عامًا) عن جميع المباريات الودية للبرتغال بعد كأس العالم، وكذلك دوري الأمم الأوروبي، حيث صعد زملاؤه إلى نصف النهائي.

وأضاف رونالدو أن عودته لمنتخب البرتغال أصبحت وشيكة.

وعن فوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2018، قال رونالدو: “أهم شيء هو الفوز بالبطولات الجماعية، والباقي يأتي بشكل طبيعي”.

وأردف “أنا لست مهووسًا بالجوائز الفردية. أهم شيء هو الفوز بالجوائز الجماعية ومساعدة الفريق، أنا لا أفكر دائمًا في كسر الأرقام القياسية، أعمل أساسًا لمساعدة النادي وأن أكون في أفضل مستوياتي”.

وعن أفضل لحظاته في 2018 قال أفضل لاعب في العالم 5 مرات: “كانت عندما رفعت كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة لي، والثالثة على التوالي مع ريال مدريد، لكن أيضًا لا أستطيع إغفال لحظة وصولي إلى يوفنتوس، حيث عاملوني بشكل جيد”.

عن قضية اغتصاب الأمريكية كاثرين مايورغا أوضح رونالدو “لدي ضمير واضح وأنا واثق أنه سيتم توضيح كل شيء قريبًا”.

يشار إلى أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، أوقعت منتخب البرتغال مع أوكرانيا ولوكسمبرغ وليتوانيا وصربيا.

في حين يلعب منتخب البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مع سويسرا.