اليابان تتطلع للنجاح في كأس آسيا 2019 بأسلوب مورياسو الهجومي

كان التنظيم والقوة الدفاعية الأساس الذي اعتمدت عليه كرة القدم اليابانية في السنوات الأخيرة، لكن بعد أن أطلق المدرب الجديد هاجيمي مورياسو العنان لقدرات فريقه الهجومية يأمل المنتخب في تسجيل العديد من الأهداف في كأس آسيا.

وستكون اليابان من المرشحين للقب البطولة التي تقام بين الخامس من يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في الإمارات، حيث ستبدأ حملتها لتمديد رقمها القياسي بإضافة اللقب الخامس بمواجهة عُمان وتركمانستان وأوزبكستان في المجموعة السادسة.

وانتصرت اليابان في أربع مباريات وتعادلت مرة واحدة في خمس مواجهات ودية تحت قيادة مورياسو لاعب الوسط السابق وأحرزت خلالها 15 هدفًا.

وكان الفوز 4-3 على أوروغواي في أكتوبر تشرين الأول أبرز ما حققه مورياسو في فترته القصيرة إذ ظهر للجميع أسلوب لعب اليابان الشامل الجديد.

واحتفظ مورياسو بالخطة التي اعتمد عليها سابقه أكيرا نيشينو، الذي تولى المسؤولية خلفًا لوحيد خليلوجيتش في أبريل نيسان، قبل أن يودع كأس العالم، بوجود ثلاثة لاعبين خلف المهاجم.

لكن مورياسو قام بتغيير اللاعبين وطالب ثلاثي الهجوم بأكبر قدر من الالتزام وتشكيل الخطر.

وفضل مورياسو الاعتماد على ريتسو دوان وشويا ناكاجيما وتاكومي مينامينو، والذي يبلغ عدد مبارياتهم كلهم مع المنتخب 18 مواجهة، خلف المخضرم يويا أوساكو مهاجم فيردر بريمن.

وأحرز مينامينو لاعب سالزبورغ أربعة أهداف منذ تولي مورياسو المسؤولية، لكن ناكاغيما، البالغ عمره 24 عامًا، هو من خطف الأنظار بسرعته ورؤيته وبالتأكيد سيثير الإعجاب في الإمارات.

وشهد الفوز 4-صفر على قرغيزستان في آخر مباراة ودية المرة الثالثة التي يحافظ فيها دفاع اليابان بقيادة القائد مايا يوشيدا على شباكه نظيفة في خمس مباريات. ويوشيدا هو الوحيد في أحدث تشكيلة لمورياسو الذي خاض أكثر من 50 مباراة دولية. كما أنه واحد من لاعبين اثنين فقط سبق لهما المشاركة في كأس آسيا.

وربما يلجأ مورياسو لإدخال بعض أصحاب الخبرة في تشكيلته، إذ إن شينجي كاجاوا، لاعب بروسيا دورتموند، والمدافع يوتو ناغاموتو المصاب هما أبرز المرشحين للاستدعاء.