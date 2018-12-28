المهاجم الغاني أسامواه جيان ينفي إفلاسه (صورة)

كشف النجم الغاني أسامواه جيان مهاجم قيصري سبور التركي حقيقة الأخبار التي تحدثت عن إفلاسه والتي نشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية.

وردَّ النجم الغاني من خلال صفحته على “تويتر” حيث استغل الخبر المنشور على ” ذا صن ” ليكتب ردًا عليه:”استمروا في تأليف القصص، 20 جنيهًا إسترلينيًا لكل قصة، إنه عيد الميلاد وهو فرصة جيدة لكسب المال، حاولوا أكثر .”

وكانت عدة تقارير تحدثت عن إفلاس اللاعب السابق للعين الإماراتي وأهلي دبي بسبب عدم قدرة ناديه تسليمه راتبه، كما أكدت أن حسابه لا يتوافر سوى على 600 جنيه إسترليني.

وأكدت نفس التقارير أن اللاعب غير قادر على الاتصال بزوجته وأبنائه بسبب إفلاسه.

ولعب جيان في عدة دول من بينها: إنجلترا، والإمارات، والصين، وحاليًا تركيا، ويعتبر من أبرز المهاجمين الذين عرفتهم القارة الأفريقية.