الاتحاد الإيراني لكرة القدم ينفي إبلاغه بالسماح للنساء دخول مدرجات الملاعب

نفى مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، علمه بقرار السلطات القضائية بالسماح للنساء بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم بشكل رسمي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن مهدي قوله: “لم يتم إبلاغنا من قبل مكتب المدعي العام أو السلطة القضائية بالسماح للنساء بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم”.

وأشار إلى أنه سيبحث مع اللجنة المختصة في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مسألة حضور النساء في مدرجات ملاعب كرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترفض السلطات الإيرانية السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية منذ العام 1979 أي بعد انتصار الثورة ومجيء حكم الملالي.

وكان نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الثقافية، هادي صادقي، أعلن أمس الإثنين، رسميًا السماح للنساء بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم إلى جانب الرجال شريطة “احترام الأخلاق والقضايا الدينية”.

وقال لوكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”: “لقد سمحنا للنساء بالتواجد في مدرجات ملاعب كرة القدم حالهن حال الرجال، والاستمتاع بهذه الرياضة، شريطة احترام الأخلاق والقضايا الدينية”.

وأضاف: “كما سمحنا للنساء بالذهاب إلى دور السينما مع الرجال لمشاهدة الأفلام أو الذهاب إلى المتنزهات، ويمكنهن أيضًا حضور الملاعب الرياضية، لكن دخول المرأة إلى الملعب قد يكون فيه بعض التعقيدات التي يجب معالجتها، ولن تسمح السلطات بظهور هذه التعقيدات، وإن حضورهن يشترط فيه احترام الأخلاق والآداب العامة مع مراعاة القضايا الشرعية والدينية”.

وفي 26 من نوفمبر الماضي، حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السلطات الإيرانية على إنهاء منع دخول النساء لملاعب كرة القدم ضمن المهلة التي تم تحديدها للاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهددًا إيران بعقوبات في حال لم يتم السماح للنساء.