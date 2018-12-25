سانشيز فلوريس مدربا لنادي شنغهاي شينهوا

أعلن نادي شنغهاي شينهوا، المنافس في الدوري الصيني الممتاز، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع كيكي سانشيز فلوريس، مدرب واتفورد وإسبانيول السابق؛ للإشراف على الفريق.

ويحل المدرب الإسباني بدلًا من وو جينجوي الذي سيتولى منصب المدير الرياضي، بعدما قاد شينهوا للفوز بكأس الصين في 2017.

ولا يعمل سانشيز فلوريس، منذ أبريل نيسان؛ بعد إقالته من تدريب إسبانيول، عقب عامين في المنصب.

OFFICIAL: Shanghai Greenland Shenhua announced they have appointed Spainish coach Quique Sanchez Flores as their new headcoach. pic.twitter.com/L4XdSrrEhh — TransferMarkt China (@asaikana) December 25, 2018

وسينتقل مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق إلى الدوري الصيني، بعد أن سبق له أيضًا تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبنفيكا في البرتغال، والعمل في الإمارات.

وسيعكف المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عامًا على مهمة تحسين حظوظ شنغهاي شينهوا، الذي احتل المركز السابع في الدوري الصيني الممتاز، الموسم الماضي، مبتعدًا بفارق 30 نقطة عن شنغهاي سيبغ البطل.