سانشيز فلوريس مدربا لنادي شنغهاي شينهوا

أعلن نادي شنغهاي شينهوا، المنافس في الدوري الصيني الممتاز، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع كيكي سانشيز فلوريس، مدرب واتفورد وإسبانيول السابق؛ للإشراف على الفريق.

ويحل المدرب الإسباني بدلًا من وو جينجوي الذي سيتولى منصب المدير الرياضي، بعدما قاد شينهوا للفوز بكأس الصين في 2017.

ولا يعمل سانشيز فلوريس، منذ أبريل نيسان؛ بعد إقالته من تدريب إسبانيول، عقب عامين في المنصب.

OFFICIAL: Shanghai Greenland Shenhua announced they have appointed Spainish coach Quique Sanchez Flores as their new headcoach. pic.twitter.com/L4XdSrrEhh

— TransferMarkt China (@asaikana) December 25, 2018