سيلتيك الإسكتلندي يتعاقد مع لاعب بعمر 15 عامًا (صورة)

سعى كاراموكو ديمبلي إلى المشاركة لأول مرة مع الفريق الأول في سيلتيك، المنافس في الدوري الإسكتلندي الممتاز، بعد أن وقّع أول عقد احترافي له، وعمره 15 عامًا.

وانضم لاعب الوسط، صاحب المهارات، إلى سيلتيك وعمره 10 سنوات، وتصدر عناوين الأخبار عندما شارك لأول مرة مع فريق تحت 20 عامًا في مواجهة هارتس، في أكتوبر 2016.

وأعلن النادي الإسكتلندي، الإثنين، أن ديمبلي وقّع عقدًا للبقاء في النادي حتى 2021 على الأقل.

وقال اللاعب لموقع النادي الرسمي: “هذا الأمر يعني لي الكثير لبدء مشواري الاحترافي في سيلتيك”.

وتابع: “جئت إلى هذا النادي في سن مبكرة. وبعد هذه السنوات التي قضيناها معًا مع أسرتي والفريق، سيكون من الرائع أن أمنحهم إنجازًا يفتخرون به. هدفي هو أن ألعب في الفريق الأول”.