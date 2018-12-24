رومان رينز يطمئن عشاقه بعد إصابته بالسرطان (صورة)

ظهر بطل المصارعة الشهير الأمريكي رومان رينز في صورة رفقة أحد أفراد الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب طويل إثر إعلان إصابته بسرطان الدم.

وتنازل بطل المصارعة WWE عن لقبه العالمي، بعد مرضه مفضلًا التركيز على العلاج، رغم أنه ظهر في أحد البرامج وإحدى مباريات كرة القدم الأمريكية.

واستغل أحد أفراد الشرطة لقاءه برومان رينز في مدينة جرينفيل بولاية كارولينا؛ لينشر صورة رفقته وظهر خلالها رومان رينز مبتسمًا وبمعنويات جيدة، ما قد يشير إلى أنه في حالة صحية جيدة رغم المرض.

وعلق عدد من عشاق البطل العالمي السابق على الصورة متمنين له الشفاء، ومعبرين عن سعادتهم وبرؤيته مبتسمًا وفي حالة صحية جيدة.