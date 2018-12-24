استبعاد أرون موي المصاب من تشكيلة أستراليا لكأس آسيا 2019

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه استبعد أرون موي، لاعب وسط هدرسفيلد تاون، من تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد لحملة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا بعد تقييم شامل لإصابته في أربطة الركبة.

وكان هدرسفيلد كشف في بادئ الأمر عن إصابة موي لكن الاتحاد الأسترالي قال، إن اللاعب يرغب بشدة في المشاركة في كأس آسيا المقررة في الإمارات بين الخامس من يناير/ كانون الثاني، وأول فبراير/ شباط ،وطلب الحصول على مشورة طبية أخرى.

وسيحل جيمس جيجو، لاعب وسط أوستريا فيينا، بدلًا من موي في تشكيلة المدرب غراهام أرنولد، إذ تأمل أستراليا في الدفاع بنجاح عن لقبها.

وقال أرنولد في بيان: “من المؤسف خسارة جهود ارون في البطولة لكننا لم ندخر وسعًا في مساعدته على الظهور في الإمارات”.

وتابع: “سنبقى على اتصال مع ارون وهدرسفيلد تاون خلال فترة إعادة التأهيل من أجل التأكد من عودته للمنافسات في أتم صحة وعافية”.

وكان مدرب أستراليا ضم موي المصاب إلى تشكيلة المنتخب، رغم أن الفريق الإنجليزي استبعد مشاركة لاعبه في البطولة.

وقال هدرسفيلد، إن موي سيغيب عن تشكيلة أستراليا في البطولة بسبب إصابة في الركبة ستبعده حتى فبراير شباط.

ونالت أستراليا اللقب على أرضها في 2015 مع المدرب السابق أنجي بوستيكوغلو.

وتفتتح أستراليا مبارياتها في كأس آسيا بمواجهة الأردن في أبوظبي في السادس من الشهر المقبل.