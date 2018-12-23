فرانك ريبيري على أعتاب الدوري التركي

أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم الأحد، أن النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بات على أعتاب الانتقال إلى الدوري التركي بعد نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية عن تقارير تركية، أن غالاتا سراي الترجي مهتم بالتعاقد مع ريبيري الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

لكن صحيفة “Fanatik” التركية،

أوضحت أن غالاتا سراي يرغب بالاجتماع بالنجم الفرنسي للتفاوض معه بشأن انضمامه إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن رغبة غالاتا سراي ستكون صعبة، في ظل تمسك بايرن ميونخ بالحفاظ على خدمات ريبيري حتى نهاية الموسم، مع تعقد موقع النادي البافاري في الدوري الألمان، ومواجهة ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ولعب ريبيري لفترة قصيرة مع غالاتا سراي العام 2005، وفاز معه بلقب كأس تركيا.

وانضم ريبيري إلى بايرن ميونخ العام 2007، وسجل له، 122 هدفًا وصنع 180 في 409 مباريات.